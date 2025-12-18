Генерал-майор медслужбы Есипов поблагодарил Подмосковье за поддержку бойцов СВО

По словам Есипова, сотрудничество с Подмосковьем продолжается много лет и дает практический результат — десятки тысяч бойцов возвращены в строй, спасены жизни как в военное, так и в мирное время. Есипов отметил, что работа с боевой травмой является профильным направлением госпиталя, а принцип учреждения — относиться к каждому бойцу «как к своему».

Отдельное внимание он уделил системе реабилитации, которая включает не только медицинское восстановление, но и социализацию, трудоустройство и получение новых гражданских специальностей. По словам генерала, ни один военнослужащий, прошедший лечение в объединении имени Вишневского, не остается без поддержки.

Выступая на церемонии, Есипов подчеркнул, что специальная военная операция стала общим испытанием для всей страны — фронта и тыла, врачей, военных и гражданских специалистов.

«Россия проходит это испытание не первый раз в истории, она сослагательного наклонения не терпит, история. Поэтому это было и в период Великой Отечественной войны, когда мы воевали со всей Европой. Если вы сейчас думаете, что мы воюем только с Украиной, так это не так: мы воюем со всем блоком НАТО. И эта война очень серьезная, она требует высокой самоотдачи от каждого человека», — подчеркнул он.

Церемонию вручения премии открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил, что граждане сегодня делают все для безопасности России, ее обороны.

«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья (было все хорошо — ред.). И те, кто находятся на передовой, в тылу это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.

«Мы рядом. Доброе дело» — ежегодная премия губернатора Московской области. Она вручается с 2012 года жителям региона за заслуги, социально значимые проекты, которые направлены на улучшение жизни, развитие добровольчества, помощь бойцам СВО.

