Генерал-майор медслужбы Есипов поблагодарил Подмосковье за поддержку бойцов СВО
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Начальник Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского Александр Есипов во время церемонии награждения «Мы рядом. Доброе дело» отметил вклад Московской области в помощь участникам специальной военной операции, передает корреспондент РИАМО.
По словам Есипова, сотрудничество с Подмосковьем продолжается много лет и дает практический результат — десятки тысяч бойцов возвращены в строй, спасены жизни как в военное, так и в мирное время. Есипов отметил, что работа с боевой травмой является профильным направлением госпиталя, а принцип учреждения — относиться к каждому бойцу «как к своему».
Отдельное внимание он уделил системе реабилитации, которая включает не только медицинское восстановление, но и социализацию, трудоустройство и получение новых гражданских специальностей. По словам генерала, ни один военнослужащий, прошедший лечение в объединении имени Вишневского, не остается без поддержки.
Выступая на церемонии, Есипов подчеркнул, что специальная военная операция стала общим испытанием для всей страны — фронта и тыла, врачей, военных и гражданских специалистов.
«Россия проходит это испытание не первый раз в истории, она сослагательного наклонения не терпит, история. Поэтому это было и в период Великой Отечественной войны, когда мы воевали со всей Европой. Если вы сейчас думаете, что мы воюем только с Украиной, так это не так: мы воюем со всем блоком НАТО. И эта война очень серьезная, она требует высокой самоотдачи от каждого человека», — подчеркнул он.
Церемонию вручения премии открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил, что граждане сегодня делают все для безопасности России, ее обороны.
«Хочу поприветствовать еще раз всех, кто находится в этом зале, и вообще добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все, чтобы в наших дорогих, любимых городах Подмосковья (было все хорошо — ред.). И те, кто находятся на передовой, в тылу это почувствовали. Спасибо вам большое!» — высказался Воробьев.
«Мы рядом. Доброе дело» — ежегодная премия губернатора Московской области. Она вручается с 2012 года жителям региона за заслуги, социально значимые проекты, которые направлены на улучшение жизни, развитие добровольчества, помощь бойцам СВО.
