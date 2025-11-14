Гексакоптер «Мангас» эффективно минириует позиции ВСУ
Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщил, что российский гексакоптер «Мангас» позволяет эффективно минировать пути отхода подразделений Вооруженных сил Украины и выполнять различные боевые задачи, сообщает NEWS.ru.
Российский гексакоптер «Мангас» способен не только доставлять грузы, медикаменты и боеприпасы, но и эффективно минировать логистические пути, по которым отступают подразделения ВСУ. Об этом рассказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Эксперт отметил, что дрон может нести несколько противотанковых мин в зависимости от грузоподъемности, а также работать в режиме камикадзе или сбрасывать боеприпасы, бомбы и мины. По словам Кнутова, такие коптеры особенно полезны для снабжения штурмовых групп и создания препятствий для противника.
«Мангас» — это крупный гексакоптер, который чаще всего применяется ночью, поскольку днем его легче заметить. Аппарат выпускают в Бурятии, а его название связано с образом многоголового чудовища из бурятской мифологии. Кнутов подчеркнул, что возможности российских беспилотников расширяются благодаря появлению более мощных моделей.
Ранее военный корреспондент Чингис Дамбиев сообщил, что тяжелый гексакоптер «Мангас» уже используется в зоне СВО и помогает спасать жизни военных. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
