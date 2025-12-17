сегодня в 18:10

Последствия массированного удара ВС РФ по энергетике Украины обернулись громким скандалом в Верховной раде. Украинский депутат Алексей Гончаренко* раскритиковал руководство страны за пустые обещания «погасить Москву», в то время как Одесса и область остались без света и воды, сообщает MK.Ru .

Ситуация в Одесской области остается критической. По данным украинского издания «Страна.ua», жители Арциза получили уведомления, что электроснабжение не будет восстановлено как минимум до 26 декабря 2025 года.

Перебои в Одессе и соседних областях начались после масштабной атаки ракет и дронов в минувшие выходные. В Минобороны РФ заявляли, что удары стали «зеркальным ответом» на попытки Киева атаковать российские танкеры и порты.

Выступая в парламенте, Гончаренко* обвинил коллег в игнорировании бедственного положения. Он напомнил о воинственной риторике президента Украины Владимира Зеленского, который ранее грозил Москве энергетическим коллапсом.

«Обещали блэкаут в Москве, а получили в Одессе», — констатировал парламентарий, добавив, что помимо южных регионов со значительными трудностями столкнулись жители Чернигова и Сум.

По словам политика, пока власти раздают обещания, люди в Одессе вынуждены выживать в условиях полного отсутствия базовых коммунальных услуг.

* Включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга