В Службе внешней разведки (СВР) Российской Федерации заявили, что Генштаб ВС Франции разрабатывает план по отправке на территорию Украины военного контингента, численность которого может достигать двух тысяч солдат, для поддержки киевского режима, сообщает газета «Известия» .

«Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Сейчас легионеры уже размещены в приграничных с Украиной районах Польши и интенсивно проходят боевое слаживание, получают вооружение и военную технику. Уже в ближайшее время планируется их переброска в центральные области Украины», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что распоряжение о подготовке личного состава для отправки на Украину было отдано лично президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как отмечается в заявлении, он стремится войти в историю как выдающийся полководец, учитывая, что его политика привела страну к социально-экономическому кризису.

«На случай утечки информации о готовящейся интервенции Париж намерен заявить, что речь идет всего лишь о небольшой группе инструкторов, прибывающих на Украину для обучения мобилизованных ВСУ», — добавили в СВР РФ.

