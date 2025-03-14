Фотовыставка «Семья Героя» открылась в библиотеке Воскресенска

В отделе краеведения центральной библиотеки им. Инны Гофф Воскресенска состоялось открытие фотовыставки «Семья Героя», посвященной семьям земляков, погибших в локальных войнах, военных конфликтах и в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На открытии выставки присутствовали родственники погибших, представители администрации городского округа Воскресенск и местного отделения «Движение Первых». С приветственным словом к собравшимся обратилась начальник управления культуры администрации городского округа Воскресенск Елена Баклушина, которая выразила слова признательности родителям и близким героев, вставших на защиту Родины. Со словами благодарности за память о сыновьях выступили матери погибших солдат Наталья Ахметова и Наталья Горбатовская.

Минутой молчания присутствующие почтили память земляков.

За портретами, представленными на выставке, — судьбы воскресенских жен, отцов, матерей, детей, не дождавшихся своих любимых из горячих точек и в ходе специальной военной операции.

Главная цель выставки — сохранить память о героях-земляках, донести до всех, а особенно до подрастающего поколения, подлинную историю событий, воспитать у них уважение к погибшим.

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