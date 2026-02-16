Форум «Vместе Zа Наших» прошел в Наро-Фоминске

Форум «Vместе Zа Наших» в Наро-Фоминске, 13 февраля, объединил волонтерские объединения и сообщества округа — тех, кто стал крепким тылом для фронта. Это люди разных поколений: они шьют, собирают грузы, плетут сети, везут необходимое на передовую. Каждый из них может быть примером неравнодушия и личной ответственности, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа форума получилась насыщенной. Участники смогли пообщаться, обменяться контактами, увидеть работу друг друга вживую. Официальная часть была очень теплой: здесь звучали воспоминания, слова благодарности, вручены награды.

«Но главное, что увезли с собой гости и участники, — ощущение единства. Именно в нем наша сила», — отметил глава округа Роман Шамнэ.

В рамках форума также прошел круглый стол, посвященный взаимодействию администрации и волонтерских объединений в поддержке участников СВО. По итогам встречи сформулированы конкретные шаги и обозначены направления для усиления совместной работы.

А на площадке «Разговор на равных» ветераны специальной военной операции и активисты волонтерских движений встретились со школьниками и их наставниками. Говорили без микрофонов, честно и прямо, не скрывая правды. До слез. Говорили о мужестве, вере, испытаниях и разочарованиях. Говорили о жизни. А на главные вопросы встречи: «Что такое патриотизм? И с чего начинается Родина?» — каждый ответит сам. Если еще не ответил.

