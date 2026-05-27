Фонд «Защитники Отечества» усиливает межведомственную поддержку ветеранов в ДНР

Государственный фонд «Защитники Отечества» продолжает развивать систему комплексного сопровождения ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей в Донецкой Народной Республике (ДНР). Регион с рабочим визитом посетили представители руководства фонда и администрации президента РФ: референт Управления по общественным проектам Владислав Бочков, исполнительный директор фонда Юрий Хабров, его заместитель Сергей Усманов и начальник управления по работе с регионами Любовь Фролова, сообщается в Telegram-канале «Защитники Отечества» .

Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным делегация обсудила ключевые вопросы социальной поддержки ветеранов, родственников погибших и пропавших без вести бойцов. Особое внимание уделили межведомственному взаимодействию, а также развитию инфраструктуры фонда в республике. Как отметил Пушилин, именно муниципальные отделы фонда, которые уже созданы в ДНР, позволяют решать задачи эффективнее и быстрее.

«Развиваем межведомственное взаимодействие при решении вопросов ветеранов боевых действий и их семей, где роль основного звена выполняет муниципальный уровень. Местные администрации лучше всех знают конкретные проблемы людей и способны действовать без проволочек — от юридической помощи до ремонта, обеспечения лекарствами и социального обслуживания. Итогом такого подхода должна стать конкретная помощь в короткие сроки», — подчеркнул глава республики.

Также члены делегации посетили Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр, где оценили текущие возможности учреждения и перспективы его развития. Важной частью рабочего визита стало посещение филиала фонда в Донецке и общение с социальными координаторами, которые ежедневно оказывают комплексную поддержку ветеранам по всем направлениям деятельности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.