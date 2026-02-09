Фонд «Защитники Отечества» помогает бойцам ЧВК «Вагнер», участвующим в СВО

Государственный фонд «Защитники Отечества» активно помогает бойцам, принимавшим участие в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Telegram-канал фонда помощи участникам СВО.

Для присвоения статуса ветерана боевых действий защитникам, участвовавшим в военных операциях, Минобороны РФ учредило специальную комиссию. Она принимает решение на основании документально подтвержденных данных об участии в боевых действиях. Особое внимание уделяется наличию госнаград и сведениям о полученных ранениях.

Медицинские документы бойцов ЧВК «Вагнер» зачастую оформлены на их позывные и не поддаются идентификации. Справки, подтверждающие их участие в боевых действиях, выданные как самой ЧВК, так и общественными организациями, которые от нее действуют, не обладают юридической силой из-за отсутствия у этих организаций правового статуса.

Фонд «Защитники Отечества» выступил с инициативой, чтобы комиссия Минобороны РФ при принятии решений могла учитывать нотариально заверенные показания свидетелей. Эти показания должны подтверждать участие заявителя в боевых действиях. Филиалы фонда по всей стране принимают заявления со свидетельскими показаниями и передают их в установленном порядке в комиссию Минобороны РФ.

С участниками СВО, у которых не получается найти свидетелей, фонд «Защитники Отечества» ведет персональную работу и помогает выйти на связь с сослуживцами. Также содействие в розыске свидетелей оказывает комиссия Минобороны РФ, но это достаточно сложный процесс, поэтому сроки принятия решений по таким случаям иногда затягиваются.

Всего с начала СВО при содействии фонда «Защитники Отечества» удостоверения получили около 23,5 тыс. военнослужащих.

