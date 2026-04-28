Фонд «Защитники Отечества» организовал творческий вечер в преддверии 9 Мая

Фонд «Защитники Отечества» совместно с ВЭБ.РФ провел творческий вечер, посвященный ветеранам СВО. В ходе концерта на сцене выступили в том числе сами бойцы со своими близкими, сообщает пресс-служба госфонда.

Творческий вечер провели в преддверии Дня Великой Победы. В ходе мероприятия ветераны СВО пели песни, зачитывали стихи и исполняли танцевальные номера.

Через эти номера ветераны рассказали личные истории, которые никого не оставили равнодушными. Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что такие вечера всегда востребованы и желанны.

«Творчество обладает огромной силой. Оно объединяет людей разных поколений, помогает выразить чувства и напоминает о главных ценностях, о том, что действительно важно», — добавили в госфонде.

Кроме того, на мероприятии выступили профессиональные артисты.

