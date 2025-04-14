Фонд микрофинансирования Подмосковья запустил программу для участников СВО

Московский областной фонд микрофинансирования запустил новую программу для участников специальной военной операции из Подмосковья. Предпринимателям могут получить льготный заем на сумму до 5 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В рамках новой программы «Поддержка участников СВО» фонд предо ставляет льготные займы индивидуальным предпринимателям — участникам спецоперации, а также юридическим лицам, где доля участия участников СВО в уставном, складочном или акционерном капитале составляет более 50%. Бизнесу предоставляется возможность получить льготный заем на сумму до 5 млн рублей сроком до 36 месяцев под 2% годовых на любые цели, связанные с развитием предпринимательской деятельности», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Узнать больше об условиях программы «Поддержка участников СВО» и подать заявку на получение льготного займа можно на сайте Московского областного фонда микрофинансирования. Всего для подмосковных предпринимателей доступны 14 программ.

Узнать о поддержке бизнеса в регионе можно на инвестиционном портале Московской области, созданном в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тыс. человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.