Флот опроверг украинские данные о поражении подлодки в Новороссийске

Черноморский флот: диверсия с подводным дроном была отражена без потерь

Информация, распространяемая украинскими спецслужбами о якобы успешной атаке и уничтожении одной из российских подводных лодок в Новороссийске, не соответствует действительности, сообщили в Минобороны РФ.

Как сообщил начальник пресс-службы Черноморского Флота капитан 1 ранга Алексей Рулев, попытка диверсии с применением подводного безэкипажного аппарата в акватории бухты Новороссийской военно-морской базы была пресечена и не достигла своих целей.

В официальном заявлении флота подчеркивается, что ни один корабль или подводная лодка, находившиеся в бухте, повреждений не получили.

Экипажи также не пострадали.

