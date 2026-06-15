Еврокомиссия планирует запретить въезд участникам спецоперации

Еврокомиссия планирует составлять поименные списки россиян, участвовавших в СВО на Украине, чтобы запретить им въезд в Шенгенскую зону, сообщает РИА Новости .

Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она уточнила, что речь идет о возможном запрете на въезд в Шенгенскую зону.

Каллас добавила, что не является экспертом по визовым вопросам. При этом, по ее словам, специалисты считают такую меру возможной.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по 21-му пакету антироссийских санкций. Она сообщила, что Евросоюз предлагает запретить въезд в ЕС тем, кто служил в Вооруженных силах России с начала СВО.

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