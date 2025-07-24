«Это п*****»: на СВО показали «храм сатанизма*» бойцов ВСУ

Военный блогер, ветеран боевых действий и экс-первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов в Telegram-канале показал подвал, который использовали украинские военные. В нем осталась различная сатанинская* атрибутика: кинжал с пентаграммой, специальный алтарь и даже голова животного.

Безсонов опубликовал видео из подвального «храма сатанизма*» и несколько фотографий вещей, которые там находились. Среди них — специальные кубки для распития напитков, гонг, кинжал, различные значки пентаграмм и даже место для, предположительно, разведения оккультных костров.

«Нашли одну интересную вещь. <…> Вот такая вот х****. Это просто п*****», — говорит автор ролика, снимая видео изнутри «сатанинского*» подвала.

На стене подвала подвешена голова мертвого рогатого животного — вероятно, козла. Кроме того, рядом с ним висит полотно, на котором нарисована еще одна пентаграмма и начерчены надписи на украинским языке.

«Сатанисты* в ВСУ. Ничего нового», — написал Безсонов.

* Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в России