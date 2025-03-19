Это Одесса: политолог назвал главную цель РФ при обрушении фронта на Украине

Установление контроля над Одессой ранее не провозглашалось целью России в спецоперации, однако ситуация может измениться в случае военных успехов на фронте, сообщил РИАМО политолог Вадим Сипров.

«Установление контроля над Одессой в качестве цели ранее не провозглашалось, а значит, и отказываться не от чего. Однако не стоит забывать, что жизнь не стоит на месте, и Владимир Путин об этом не раз напоминал. Пока ВСУ удерживают фронт, но в какой-то момент он может рухнуть. Тогда можно будет порассуждать о восстановлении исторической справедливости и контроля над всеми исконно российскими землями», — сказал Сипров.

Он отметил, что недавний отчет о съезде РСПП, опубликованный в одном из деловых изданий, вызвал дискуссии о возможных территориальных претензиях России.

«Сумятицу в нестойкие умы в России по вопросу об установлении контроля над Одессой внес опубликованный в одном из деловых СМИ отчет о вчерашнем съезде РСПП. Автор сослался на анонимного участника закрытой части мероприятия, в ходе которого Владимир Путин обсуждал с главами российских компаний политические вопросы. Однако аноним не сообщил ничего нового — позиция России по территориальному вопросу остается неизменной с июня прошлого года», — пояснил политолог.

Сипров напомнил, что летом 2023 года Владимир Путин обозначил основные требования России по территориальному вопросу.

«Тогда на встрече с руководством МИД глава государства объявил о том, что необходимым условием прекращения огня с российской стороны будет вывод ВСУ с территории всех „новых“ регионов, входящих в состав России. Это Херсонская, Запорожская области, ЛНР и ДНР. Новизна лишь в том, что этот базовый подход превратился в позицию России на переговорах с США», — заключил эксперт.