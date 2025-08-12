«Это фейк»: в Кузбассе опровергли слухи об атаке дронов

12 августа в пресс-службе администрации города Новокузнецк заявили, что Сибирь не подвергалась атаке дронов: это фейковые слухи, сообщает Сiбдепо .

«Наш город работает стабильно, все службы функционируют нормально. Будьте бдительны и проверяйте любую информацию только из надежных источников», — написали сотрудники мэрии.

Ранее в интернете распространилась информация о налетах дронов на территории Кузбасса. Жителей также предупредили о том, что банкоматы якобы не смогут выдавать деньги и посоветовали запасаться наличными деньгами. Активнее всего рассылки делали в Новосибирске и Красноярске.

Ранее сообщалось об атаке дронов в Ставрополе. Их подавили системы радиоэлектронной борьбы. В городе Альметьевске в Татарстане зафиксировали пролет неизвестного беспилотника и сообщили о звуках сирены.

Всего за ночь средства ПВО перехватили и сбили 25 БПЛА ВСУ самолетного типа над регионами России.