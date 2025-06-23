Эскимос с Чукотки прошел пешком 17 тыс км и оказался на СВО

Коренной житель Чукотки Олег прошел пешком по России 17 000 километров, познакомился с бойцами ЧВК «Вагнер» и решил отправиться на спецоперацию. Историю мужчины рассказал проект WarGonzo .

По словам Олега, с детских лет он мечтал отправиться в путешествие по России. В итоге его путь занял семь лет.

Когда путешественник оказался у Красной площади в Москве, он увидел, как вандалы громят мемориал бойцам ЧВК «Вагнер». Мужчина помешал злоумышленникам и вызвался охранять памятное место.

Позже Олег лично познакомился с «вагнеровцами». Обзаведясь знакомствами, путешественник решил вступить в ЧВК и отправиться в зону боевых действий.

На СВО Олег получил ранение, сейчас он проходит реабилитацию в госпитале спецназа «Ахмат». По словам мужчины, он намерен продолжать служить в армии и защищать родную страну.