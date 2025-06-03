Энергетики Подмосковья собрали и доставили гумгрузы и автомобиль УАЗ в зону СВО

Специалисты «Мособлэнерго» продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции — очередная партия гуманитарных грузов, включая автомобиль УАЗ, была доставлена на территорию проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Помимо работников в сборе участвовали и другие неравнодушные люди. Общими усилиями была собрана партия гуманитарной помощи, в которую вошли бензопилы, инструмент для ремонта техники, лопаты, грабли, тактические рюкзаки, ремни и перчатки, фонарики, удлинители, пауэрбанки, моющие средства, канистры, средства личной гигиены, продукты питания и одежда — более тысячи пар носков, нижнее белье и футболки. Совместно с благотворительным фондом «ЗАПУСТИ БУМЕРАНГ» на передовую был отправлен и автомобиль УАЗ (буханка).

Организацией сбора занимались сотрудники Балашихинского производственного отделения компании, они же лично доставили гуманитарные грузы на линию боевого соприкосновения. Часть партии была передана в расположение бойцов частной военной компании, другая — передана военным в артиллерийский дивизион.

«Для наших ребят, защищающих мир и свободу российского народа, важна любая помощь, а самое главное, чтобы они знали, что мы помним о них и ждем их домой живыми и здоровыми», — говорит Родион Лаптев, главный инженер Балашихинского ПО, ветеран боевых действий специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.