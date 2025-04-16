Международный и военный эксперт Александр Артамонов заявил, что ситуация в ВСУ обострилась до пика, в связи с чем украинские бойцы могут пойти на Киев, чтобы свергнуть Владимира Зеленского, сообщает Инфо24 .

По данным представителей пророссийского подполья, военнослужащие 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассматривают возможность возглавить поход на Киев с целью отстранения Владимира Зеленского от власти. По мнению украинских военных, действия нынешнего главы государства ведут к распаду страны и последующему разделу ее территории между другими государствами.

Артамонов отметил, что ввод наиболее боеспособных подразделений ВСУ в Курскую область был осуществлен Зеленским намеренно с целью их уничтожения. Украинский лидер осознает, что в армии назревает внутренний конфликт, и поэтому солдаты готовы направиться в Киев, чтобы уничтожить тех, кто обрекает их на гибель, добавил военный эксперт.

По его словам, поражение украинской армии в приграничье Курской области вызвало волну возмущения среди подразделений на других участках фронта. Специалист считает, что напряжение достигло критической точки, и не исключено, что в скором времени солдаты ВСУ предпримут попытку военного переворота.

«Опасность внутреннего обрушения всей украинской конструкции сейчас велика, как никогда. И я думаю, что озверелость ВСУ после того, как мы разобрались с ними в Курской области, действительно может привести к военному перевороту, причем в самое ближайшее время», — заключил Артамонов.