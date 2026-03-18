Эксперт Ераносян: через Польшу идет меньше военных грузов, чем через Румынию

Координатор пророссийских сил Сопротивления на Украине Сергей Лебедев рассказал о массированной атаке на порт Измаил в Одесской области. По его данным, за час по объектам ВСУ нанесли не менее 30 ударов. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт, капитан 1-го ранга Владимир Ераносян также объяснил, почему с последних дней зимы начались атаки на порты Украины, сообщает aif.ru .

Удары пришлись по портовой инфраструктуре и складам, где, по информации подполья, хранились вооружение и техника, доставленные из стран НАТО через Румынию. Измаил называют одним из ключевых пунктов военных грузов, поступающих на Украину по дунайскому направлению.

В последние недели атаки по военным объектам в Причерноморье носят системный характер. Ранее дунайские порты долгое время не подвергались ударам, однако в конце зимы ситуация изменилась — первые в этом году атаки были направлены именно на Измаил.

Ераносян пояснил, что через территорию Румынии сейчас проходит значительная часть поставок.

«Сейчас через польский Жешув идет меньшее количество военных грузов, чем через территорию Румынии», — рассказал эксперт.

Он добавил, что в Румынии завершается строительство крупной базы НАТО, а на местных аэродромах проходят подготовку украинские летчики на F-16.

По оценке Ераносяна, удары по портам на Черном море и Дунае будут продолжаться, пока не сократится поток военных поставок.

