Экс-депутат Рады Царев: есть два варианта завершения СВО — они оба устраивают РФ

«У нас сейчас два варианта — они оба устраивают РФ», — отметил он.

По мнению Царева, наиболее реалистичный исход событий — давление со стороны американского президента Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского с целью выполнения российских требований. Подписание мирного договора может состояться в Минске. Соглашение будет включать пункты о выборах, денацификации и демилитаризации Украины.

Экс-депутат Рады предположил, что, в случае неудачи Трампа прекращение финансовой поддержки Украины со стороны США позволит России достичь целей специальной военной операции силовым путем. По его словам, таким может быть альтернативный вариант развития событий.

Царев подчеркнул, что мирное урегулирование предпочтительнее, поскольку оно предотвращает дальнейшие потери среди гражданского населения и военнослужащих. Однако военная победа обеспечит полный контроль над украинской территорией и реализацию всех целей спецоперации, считает политик. Он также акцентировал внимание на том, что исход событий во многом зависит от политической ситуации в США и позиции Трампа, который не раз критиковал администрацию экс-президента Джо Байдена за оказание поддержки Украине.