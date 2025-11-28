Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева рассказала, что в Московской области будут и дальше работать над расширением мер поддержки и обеспечением достойной жизни для тех, кто отстаивает интересы Родины. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«В наши дни поддержка участников специальной военной операции, в том числе тех, кто заключил контракт, и их близких — является одним из ключевых приоритетов в бюджетной политике нашего региона. Мы понимаем, насколько важна забота о тех, кто защищает нашу страну, и, соответственно, это должно отражаться в нашем бюджетном планировании», — подчеркнула парламентарий.

Согласно запланированным расходам на 2026 год, на поддержку защитников и их семей будет выделено порядка 30 млрд. рублей. Это значительная сумма, которая позволит продолжать предоставление разнообразных выплат участникам СВО и их семьям.

Как напомнила Екатерина Лобышева, на сегодняшний день в Подмосковье доступно более 30 мер поддержки.

«Это не только денежные выплаты, но и дополнительные льготы, помощь в переобучении и трудоустройстве, а также реабилитационные программы для наших военнослужащих. Мы активно развиваем эти инициативы в диалоге с самими защитниками. Особенно стоит отметить закон, который мы приняли в этом году, позволяющий участникам СВО, удостоенным звания Героя России или награжденными государственными орденами за заслуги в ходе спецоперации, получать выплату в размере 500 тысяч рублей вместо земельного участка», — сообщила депутат.

Кроме того, Мособлдума также сократила вдвое срок рассмотрения обращений участников СВО и их семей с 30 до 15 дней. Это решение позволит оперативнее решать вопросы, связанные с медицинским обслуживанием, реабилитацией и выплатами. Дополнительно, участники СВО и их семьи получают право на внеочередной личный прием в органах власти и учреждениях области. Данные меры призваны сделать процесс взаимодействия с органами власти более доступным и комфортным, предоставляя нашим защитникам заслуженное внимание и поддержку.

Также теперь для работодателей с численностью работников свыше 200 человек установлена квота на прием одного ветерана боевых действий на гарантированное рабочее место. Это значит, что работодатель должен будет фактически трудоустроить ветерана, заключив с ним трудовой договор.

«Мы будем и дальше работать над расширением мер поддержки и обеспечением достойной жизни тем, кто отстаивает интересы нашей Родины», — подчеркнула Екатерина Лобышева.

При этом она отметила важность централизованного подхода, который реализуется в пункте отбора граждан на службу по контракту в Балашихе.

«Объединенный центр позволяет оптимизировать процесс отбора, сделать его более прозрачным и удобным для граждан, желающих связать свою жизнь с военной службой. Наличие специального места, где можно получить всю необходимую информацию и поддержку, упрощает процесс для будущих контрактников и способствует привлечению большего числа желающих служить», — добавила парламентарий.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.