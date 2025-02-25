Ефрейтор Максим Некрасов проявил героизм в зоне СВО

Стало известно о подвиге ефрейтора Максима Некрасова, который проходит службу в зоне проведения СВО, сообщает пресс-служба Учебного центра имени маршала артиллерии Е. В. Бойчука.

Ефрейтор Максим Некрасов проявил смелость и решительность, когда заметил диверсионно-разведывательную группу ВСУ, пытавшуюся скрытно продвигаться к позициям российских войск. Он быстро сообщил командованию и под огнем минометов сдерживал наступление противника, заставив его вступить в бой на открытой местности. Максим уничтожил несколько боевиков, не давая им возможности атаковать.

Кроме того, он эвакуировал двух раненых товарищей в безопасное место, несмотря на плотный артиллерийский огонь. Его действия помогли сохранить оборону и нанести врагу серьезные потери.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.