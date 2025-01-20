Офицер ВСУ возил с собой ребенка на передовые позиции

FPV-дрон разведывательной роты Вооруженных сил России (ВС РФ) в последний момент успел отвернуться от вражеской цели из-за того, что офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) прикрылся ребенком, сообщает РИА Новости .

Предварительно известно, что российские военные выявили вражеский внедорожник, который двигался на донецком направлении. Внутри транспортного средства находился офицерский состав ВСУ.

Разведчики РФ приняли решение с помощью боевого дрона ликвидировать объект. В момент, когда дрон навел прицел на внедорожник ВСУ, из машины выбежали два человека: водитель и офицер, который держал на руках ребенка.

Офицер ВСУ с ребенком на руках повернулся к камере дрона и посмотрел в нее. Оператор боевого беспилотника в последний момент успел отвернуть технику и не стал совершать удар, чтобы сохранить жизнь несовершеннолетнему, который ни в чем не виноват.