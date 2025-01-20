Едва успели увести дрон: офицер ВСУ прикрывался на передовой ребенком
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FPV-дрон разведывательной роты Вооруженных сил России (ВС РФ) в последний момент успел отвернуться от вражеской цели из-за того, что офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) прикрылся ребенком, сообщает РИА Новости.
Предварительно известно, что российские военные выявили вражеский внедорожник, который двигался на донецком направлении. Внутри транспортного средства находился офицерский состав ВСУ.
Разведчики РФ приняли решение с помощью боевого дрона ликвидировать объект. В момент, когда дрон навел прицел на внедорожник ВСУ, из машины выбежали два человека: водитель и офицер, который держал на руках ребенка.
Офицер ВСУ с ребенком на руках повернулся к камере дрона и посмотрел в нее. Оператор боевого беспилотника в последний момент успел отвернуть технику и не стал совершать удар, чтобы сохранить жизнь несовершеннолетнему, который ни в чем не виноват.