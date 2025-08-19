«Е****!»: видео момента прилета ракет Х-101 по Кременчугскому НПЗ

сегодня в 14:21

Появилось видео прилета российской ракеты Х-101 по НПЗ в Кременчуге

В Сети появилось видео момента удара российских ракет Х-101 по Кременчугскому НПЗ. Оператор эмоционально и матом отреагировал на увиденное за окном, сообщает SHOT .

«Е****!» — произнес очевидец.

На кадрах видно, как среди ночи ракета попадает четко по цели. В момент съемок происходит прилет второй Х-101. Огромные языки пламени поднимаются в небо.

Местные жители явно в шоке от точности ударов. Кременчугский НПЗ — это предприятие, которое снабжает горючим ВСУ. Мощный пожар там до сих пор продолжается.

По информации СМИ, удар был нанесен предположительно двумя ракетами Х-101, четырьмя «Искандерами» и «Геранями». Объект удалось поразить.