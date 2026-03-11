Двое сотрудников администрации Васильевки погибли при атаке ВСУ на Запорожье
Украинские силы ударили по движущемуся автомобилю возле Васильевки Запорожской области. В результате погибли двое сотрудников администрации Васильевского муниципального округа, сообщила глава округа Наталья Романиченко.
Удар дрона ВСУ произошел утром 11 марта. Атака пришлась по гражданскому автомобилю, который двигался в сторону Васильевки. В результате скончались двое мужчин. Также в результате прилетов еще четыре жителя получили ранения.
Позднее выяснилось, что погибшие — сотрудники местной администрации. Романиченко рассказала, что они ехали выполнять задачи для того, чтобы улучшить качество жизни местных жителей.
У одного из погибших осталась маленькая дочь, которой через две недели исполнится годик.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также сообщал, что сохраняется опасность повторных ударов.
