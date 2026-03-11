сегодня в 21:01

Двое сотрудников администрации Васильевки погибли при атаке ВСУ на Запорожье

Украинские силы ударили по движущемуся автомобилю возле Васильевки Запорожской области. В результате погибли двое сотрудников администрации Васильевского муниципального округа, сообщила глава округа Наталья Романиченко.

Удар дрона ВСУ произошел утром 11 марта. Атака пришлась по гражданскому автомобилю, который двигался в сторону Васильевки. В результате скончались двое мужчин. Также в результате прилетов еще четыре жителя получили ранения.

Позднее выяснилось, что погибшие — сотрудники местной администрации. Романиченко рассказала, что они ехали выполнять задачи для того, чтобы улучшить качество жизни местных жителей.

У одного из погибших осталась маленькая дочь, которой через две недели исполнится годик.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий ранее выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также сообщал, что сохраняется опасность повторных ударов.

