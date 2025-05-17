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Два украинских беспилотника перехватили над Россией ночью

Этой ночью в небе над двумя российскими регионами сбили два дрона ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Их уничтожили с помощью дежурных средств ПВО. Аппараты перехватили с 22:00 16 мая до 06:00 17 мая.

По одному БПЛА ликвидировали в Белгородской и Курской областях.

Ранее врио губернатора Александр Хинштейн рассказал, что Рыльск атаковали украинские дроны. В результате данного нападения город остался без света./