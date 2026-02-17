Два квадрокоптера передали на передовую из Дмитровского округа 16 февраля

В Дмитровском округе 16 февраля передали два квадрокоптера для участников специальной военной операции на Купянском направлении, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дмитровском округе продолжается поддержка участников специальной военной операции и подразделений, выполняющих боевые задачи. Очередную партию техники отправили на передовую 16 февраля.

Организацию помощи возглавил Владимир Мясников — ветеран СВО, директор управления капитального строительства округа. Он поддерживает связь с бойцами и оперативно узнает о необходимых потребностях на линии фронта. Коллектив управления собрал средства и приобрел два квадрокоптера, которые передали военнослужащему с позывным «Смоленск». Техника будет использоваться на Купянском направлении для разведки и корректировки действий подразделений.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов поблагодарил местное отделение партии «Единая Россия», Ассоциацию ветеранов СВО, волонтерское движение «Дмитров нашим», Центр поддержки участников СВО и их семей, Комитет семей воинов Отечества, клуб «Ночные волки» и всех жителей, участвующих в сборе и доставке гуманитарной помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.