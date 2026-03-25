сегодня в 22:51

Два человека погибли при ударах ВСУ по транспорту в Белгородской области

В Белгородской области из-за ударов ВСУ скончались два человека. Еще один получил ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в хуторе Семейный Ракитянского округа FPV-дрон совершил атаку на мотоцикл. 18-летний юноша скончался на месте из-за ранений.

Также в городе Грайворон дрон попал в автомобиль. В результате погибла женщина.

«От себя лично и от имени всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — отметил Гладков в своем Telegram-канале.

При этом водитель автомобиля, в котором скончалась женщина, пострадал. У него множественные осколочные ранения спины, грудной клетки, головы, рук и ног. Его отвезли в Грайворонскую ЦРБ.​​​​​​ Сама машина была уничтожена огнем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.