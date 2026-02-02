Два человека погибли при атаке дронов ВСУ по дому в Старом Осколе

В результате ночной атаки беспилотников противника на город Старый Оскол погибли два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе… Выражаю искренние соболезнования», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате удара одного БПЛА загорелся частный дом, он также частично обрушился. Пожарные во время тушения огня нашли тела двух человек.

По словам Гладкова, от детонации еще одного дрона ВСУ более чем в 10 квартирах трех многоквартирных домов были выбиты окна. Еще поврежден автомобиль.

Как подчеркнул глава региона, в городе продолжается подомовой обход. Оперативные службы работают на местах.

