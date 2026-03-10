сегодня в 20:27

Два человека погибли после удара ВСУ ракетами Storm Shadow по Брянску

Стало известно о гибели двух жителей Брянска после того, как ВСУ запустили по городу ракеты Storm Shadow, сообщает Mash .

Уточняется, что один из погибших — мужчина. Также в результате удара повреждены два десятка автомобилей.

Ракета в том числе ударила по месту, которая является крупной в городе развязкой. Рядом расположены торговый центр и жилые дома.

ВСУ атаковали Брянск ракетами класса воздух-земля Storm Shadow во вторник. Один из вражеских ударов пришелся по заводу. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

