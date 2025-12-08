Дроны ВСУ сбиты над Ростовской, Брянской, Белгородской и Волгоградской областями

сегодня в 23:20

За шесть часов ПВО уничтожила 11 украинских дронов

В период с 17:00 до 23:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны были уничтожены 11 украинских беспилотников самолетного типа.

Согласно сводке Министерства обороны РФ, воздушные цели были перехвачены над территориями Ростовской, Брянской, Белгородской и Волгоградской областей.

Над территорией Ростовской области сбито пять БПЛА, над Брянской и Белгородской областями — по два БПЛА, а также два беспилотника уничтожены над Волгоградской областью.

