Дроны ВСУ атаковали Ставрополье и Ростовскую область

сегодня в 06:19

По данным губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, средства ПВО и РЭБ успешно отразили атаку на Невинномысск. На месте падения одного из дронов загорелась стерня, которую тушат сотрудники МЧС.

Параллельно атака БПЛА была зафиксирована в Миллеровском районе Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь подтвердил, что военные отразили нападение.

По оперативным данным, пострадавших нет. Однако в результате ударов в Миллерово повреждены два многоквартирных и несколько частных домов — выбиты стекла.