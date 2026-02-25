Дроноводы «Рубикона» уничтожают живую силу и технику ВСУ

Под натиском подразделения оказались артиллерия, наземные роботы, узлы связи, пункты управления БПЛА и временной дислокации личного состава, а также украинские дроны.

Участники СВО — граждане с активной жизненной позицией. Сейчас настоящий патриот — тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты Родины. Такие люди понимают, что страна нуждается в них, и в критический момент сделают все, чтобы защитить семью, близких, родных и Отечество. Они идут защищать интересы РФ, не ставя никаких условий.

Защита Родины — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к своему Отечеству — незыблемая ценность, она не может проявляться только на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

О пункте отбора на контрактную службу

Территориально специализированный пункт отбора кандидатов на службу по контракту расположен в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Этот центр работает по принципу «одного окна», предоставляя полный спектр услуг, включая комфортное размещение на период оформления документов и полноценное трехразовое питание.

«В центре в Балашихе можно за 1-2 дня пройти полную медкомиссию и профессионально-психологический отбор. Получить подробную консультацию по всем видам денежных выплат, льготам и социальным гарантиям. Оформить все необходимые документы с помощью опытных инструкторов, которые помогут на каждом этапе, и открыть банковский счет для зачисления выплат», — добавил депутат.

В центр могут обратиться граждане со всех регионов России. Квалифицированные специалисты ответят на все интересующие вопросы, а также окажут будущим военным всестороннюю помощь.

О льготах

Бойцы, подписавшие контракт с Минобороны, могут рассчитывать не только на высокие зарплаты, но и на ряд льгот, которые предоставляются в том числе семьям военных. Льготы касаются как жен и родителей бойцов, так и их родителей.

Если будущий военный на момент подписания контракта официально трудоустроен, он может рассчитывать на то, что действие трудового договора временно приостанавливается. Увольнение в данном случае не производится. За человеком сохраняется должность и место работы на весь период службы. Данный период включается в общий трудовой стаж и стаж по специальности.

По окончании службы военным предоставляется право на оплачиваемый отпуск в любое подходящее время, даже если требуемый стаж в организации еще не накоплен. Администрация предприятия обязана предоставить отпуск в течение полугода после возвращения.

Стоит отметить, что работодатель не имеет права инициировать увольнение по причине отсутствия на рабочем месте после завершения службы ранее, чем через пять месяцев с момента возвращения к трудовой деятельности.

О финансах

Правительство осознает, что служба в армии, особенно в боевых условиях, сопряжена с огромным риском и высокой ответственностью, поэтому обеспечивает военнослужащим достойную оплату труда. При заключении контракта с министерством обороны РФ в Подмосковье военнослужащие получают единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей, которая является существенным дополнением к их и без того конкурентной заработной плате.

Ежемесячное денежное довольствие военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, начинается от 200 тысяч рублей и может увеличиваться в зависимости от сложности и успешности выполнения поставленных задач, а также наличия заслуженных боевых наград и государственных знаков отличия.

Таким образом, за первый год службы, учитывая как ежемесячные выплаты, так и единовременное пособие при подписании контракта, общий доход военнослужащего составит не менее 5,5 миллионов рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-канале, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в маленьких группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

