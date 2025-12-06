Операторы БПЛА группировки войск «Восток» ВС РФ уничтожили группу украинской пехоты. Один из солдат нес с собой украинский флаг, чтобы его установить, рассказал РИА Новости оператор беспилотника с позывным Хруст.

Пехотинцы ВСУ хотели сделать демонстративную акцию. Их задачей была установка флага на передовой.

По словам Хруста, украинские войска терпят неудачи на ряде участков фронта. Из-за этого Киев начал организовывать все больше информационных акций.

Во время некоторых из них противник применяет видеозаписи из архива. Также Украина генерирует изображения, делает постановочные съемки с размещением флагов в зоне боевых действий. К этим задачам, в том числе привлекают штурмовиков ВСУ.

Группировка войск «Восток» действует в Запорожской области.

