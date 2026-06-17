Дрон ВСУ ударил по машине с беременной и детьми в Брянской области

На трассе в Брянской области, где украинский дрон атаковал автобус гомельской детской футбольной команды, произошел еще один удар. Другой беспилотник ВСУ попал по машине с беременной и детьми, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Украинские силы атаковали легковушку, за рулем которого сидела беременная девушка. В салоне также находились двое ее детей. К счастью, никто из них не пострадал. Однако их все равно доставили в больницу для обследования.

Помимо прочего, на этой же дороге дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль, который вез удобрения. Пострадавших нет.

В оперативных службах считают, что ВСУ целенаправленно били по гражданским автомобилям после того, как атаковали автобус с белорусскими детьми, которые ехали на отдых в Геленджик.

В результате этой атаки погибла женщина, сопровождающая детей. Также еще семь человек были госпитализированы.

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