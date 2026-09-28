Достойный доход и оплата обучения: «БАРС-МОСКВА» ищет защитников неба

сегодня в 18:20

Новое элитное добровольческое подразделение «БАРС-МОСКВА» формирует Минобороны России. Бойцов обучают защищать небо страны от вражеских беспилотников. В этом им помогут инновационные системы противодействия.

Работа в «БАРС-МОСКВА» не относится к участию в СВО. Задача военных будет заключаться в защите мирного неба над российской столицей.

География работы: строго Москва, Московская или Калужская области, а статус службы не относится к участию в СВО.

Контракт заключается строго на 1 год. Для призывников приравнивается к году военной службы по призыву.

О зарплате

Достойный доход и оплата на этапе обучения.

Рядовой состав: от 220 000 ₽ / месяц

Командный состав: от 300 000 ₽ / месяц

30 дней бесплатного обучения работе с БПЛА-перехватчиками на базе в Москве и МО.

Важно: на весь период подготовки за бойцом подразделения сохраняется и выплачивается полное денежное довольствие.

Кого ждут в «БАРС-МОСКВА»

Базовые требования:

Мужчины, граждане РФ, возраст от 18 до 50 лет;

Группа здоровья А, Б или В (подтверждается медкомиссией);

География проживания и прописка не имеют значения.

Кандидаты в приоритете

С высшим или средним специальным техническим образованием;

С опытом военной службы или участия в СВО;

С навыками пилотирования БПЛА;

Государственная поддержка вашей семьи.

О помощи близким

Пока добровольцы будут защищать небо Московского региона от атак противника, их семьи смогут рассчитывать на следующую помощь:

Пособие семье при рождении ребенка;

Ежемесячное пособие на ребенка;

Зачисление детей в детские сады;

Бесплатные городские детские сады;

Бесплатное питание для детей в школах;

Бесплатные продленка, кружки, секции;

Бесплатная учеба в колледжах и ВУЗах;

Помощь и уход пожилым родителям и близким;

Проф. обучение для супруги и детей;

Содействие членам семьи в поиске работы;

Психологическая помощь семье;

Помощь в оформлении выплат, мер поддержки;

Помощь по юридическим вопросам;

Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг;

Дополнительная информация.

Ограничениями для поступления

Неснятой или непогашенной судимости, а также при ведении дознания/следствия;

Тяжелых медицинских противопоказаний (ВИЧ, туберкулез, гепатиты и ряд других заболеваний, выявленных медкомиссией);

Алкогольной, наркотической или иной зависимости;

Количество мест строго ограничено. Чтобы попасть в «БАРС-МОСКВА», на официальном сайте следует заполнить анкету.

«Не откладывайте решение — обеспечьте будущее своей семьи уже сегодня», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Контакты

Задать все интересующие вопросы можно по телефону +7 499 556-65-66, электронной почте info@kontraktmo.ru, в Telegram или в МАКС.

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