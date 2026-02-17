Дошкольники Можайска собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации

В Можайском округе воспитанники, родители и педагоги дошкольного отделения №5 школы «Гармония» организовали сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и госпиталя в Краснознаменске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайском округе продолжается поддержка участников специальной военной операции. К инициативе присоединились воспитанники, родители и сотрудники дошкольного отделения №5 школы «Гармония» города Можайска.

Совместными усилиями они собрали продукты длительного хранения, теплые вещи, средства личной гигиены и медицинские принадлежности. Эти вещи необходимы как на передовой, так и в госпиталях.

Собранную помощь разделят на две части: одну отправят в зону проведения спецоперации, другую — в госпиталь Краснознаменска для военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию.

«Выражаю огромную благодарность коллективу, родителям и детям дошкольного отделения №5. Такая поддержка от самых маленьких можайцев очень ценна. Часть помощи отправится на фронт, а другую часть мы передадим в госпиталь в Краснознаменск, где сейчас лечатся наши ребята. Спасибо за неравнодушие и огромные сердца! Вместе мы сила!» — поделилась Галина Аксенова, социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.