Донорство, окопные свечи, открытки: как студенты Москвы помогают участникам СВО

Студенты столичных вузов помогают участникам СВО, их семьям и жителям четырех новых регионов РФ уже почти три года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Молодые люди и девушки занимаются организацией гуманитарной помощи и передачей книг, выступают в госпиталях, где лежат раненые, делают окопные свечи и маскировочные сети. Кроме того, многие их них становятся донорами.

«Студенты одними из первых откликаются на помощь городу, применяют свои навыки и знания, когда важна поддержка сограждан на новых и приграничных территориях, в зоне специальной военной операции. „Мосволонтер“ объединяет волонтерские центры 171 вуза», — отметила глава столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова вместе с компаниями-партнерами с 2022 года передали свыше 10 тонн гумпомощи, письма и открытки бойцам от школьников и учащихся колледжей мегаполиса. Студенты РГСУ сами приготовили к Новому году праздничные пряники, еще они изготавливают маскировочные сети, сухой душ и окопные свечи.

Активисты студсоюза МГИМО отправляют письма бойцам, организуют в вузе встречи с участниками спецоперации. Еще творческий коллектив студентов проводит концерты в госпиталях.

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева к началу 2024/2025 учебного года для школ, библиотек и семей Херсонской и Запорожской областей, ЛНР и ДНР организовал сбор детских книг. Всего студенты собрали свыше 250 печатных изданий — от сказок до классической литературы.