Донецк подвергся массированной атаке украинских дронов

сегодня в 23:46

Школа в Донецке повреждена после атаки дронов ВСУ

Украинский ударный дрон повредил лицей-интернат «Григорьевская школа» в Донецке во время массированной атаки на город, сообщает RT .

Столица ДНР оказалась под массированным ударом беспилотников ВСУ. Как сообщил спецкор RT Александр Пискунов, над городом пролетело не менее десяти дронов, три из которых — непосредственно над его головой.

При атаке поврежден лицей-интернат «Григорьевская школа».

Мэр Донецка Алексей Кулемзин экстренно обратился к горожанам с призывом немедленно укрыться в защитных сооружениях.

