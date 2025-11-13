Донецк подвергся массированной атаке украинских дронов
Школа в Донецке повреждена после атаки дронов ВСУ
Фото - © ТАСС
Украинский ударный дрон повредил лицей-интернат «Григорьевская школа» в Донецке во время массированной атаки на город, сообщает RT.
Столица ДНР оказалась под массированным ударом беспилотников ВСУ. Как сообщил спецкор RT Александр Пискунов, над городом пролетело не менее десяти дронов, три из которых — непосредственно над его головой.
При атаке поврежден лицей-интернат «Григорьевская школа».
Мэр Донецка Алексей Кулемзин экстренно обратился к горожанам с призывом немедленно укрыться в защитных сооружениях.
