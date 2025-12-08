Домодедовский филиал РГГУ предоставил льготы участникам СВО и их семьям

Около 40 студентов домодедовского филиала РГГУ получают льготы при обучении как участники специальной военной операции или члены их семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В домодедовском филиале Российского государственного гуманитарного университета около 40 студентов обучаются на льготных условиях как участники специальной военной операции или члены их семей. Образовательная поддержка позволяет им получать высшее образование со скидкой или бесплатно.

Исполняющий обязанности директора филиала Евгений Сафонов сообщил, что для членов семей участников СВО действует пониженная стоимость обучения — оплата снижается на 25% для имеющих право на льготу.

Особое внимание уделяют детям, потерявшим отцов: такие студенты получают стопроцентную скидку и учатся бесплатно до окончания вуза. Это помогает снизить финансовую нагрузку на семьи.

Непосредственные участники СВО также обучаются на безвозмездной основе. Поддержка распространяется на весь период учебы и входит в меры социальной помощи, действующие в Подмосковье.

Льготы делают высшее образование доступнее для семей, затронутых событиями специальной военной операции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос доступности детского отдыха для членов семей участников специальной военной операции на Украине.

«Семья должна понимать, куда она отправит ребенка, с кем она отправит ребенка и за сколько. Если это сколько не по карману, то здесь должны включиться мы и предусмотреть соответствующие льготы и компенсацию. <...> Мы не имеем права разочаровать семьи, чьи отцы сегодня исполняют государственный, служебный, опасный для жизни, связанный с риском, долг», — сказал Воробьев.