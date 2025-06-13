Дома и подъезды в Люберцах оборудуют пандусами для ветеранов и участников СВО

Дома, входные группы, а также подъезды к МКД в городском округе Люберцы делают доступными для маломобильных граждан. Глава муниципалитета Владимир Волков встретился с ветеранами СВО, чтобы оценить проведенные работы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Наши ветераны — Роман и Артём — получили серьезные ранения в зоне проведения СВО, в настоящее время они проходят реабилитацию. Чтобы адаптация бойцов к мирной жизни проходила максимально комфортно, совместно с люберецким отделением Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья особое внимание уделяем созданию доступной среды. В домах ветеранов управляющие компании смонтировали удобные пандусы, выполнили необходимые работы в подъездах, сделали понижения бордюров во дворах», — сообщил Владимир Волков.

Роман Валерьевич был призван в рамках частичной мобилизации в ноябре 2022 года. В марте 2024-го получил ранение в зоне СВО, в результате ему ампутировали ногу до колена.

Артем Валерьевич заключил контракт с Министерством Обороны РФ в конце октября 2024 года. В декабре 2024-го дважды был ранен. У ветерана СВО ампутированы две ноги.

С начала этого года с просьбой адаптировать подъезды и территорию около МКД к нуждам маломобильных граждан в администрацию Люберец обратились шесть ветеранов и участников СВО. Все работы, о которых попросили военнослужащие — обустройство парковочных мест для инвалидов, оборудование подъездов для комфортного передвижения на протезах и колясках, — будут выполнены до конца июня.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.