Долгопрудный отправил на передовую гуманитарный груз 21 мая

Гуманитарный груз с медикаментами, генераторами и маскировочными изделиями отправили 21 мая из Долгопрудного на передовую. Военнослужащие лично прибыли за помощью и встретились с главой округа Олегом Сотником и волонтерами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центре культурно-общественных связей прошла встреча главы округа Олега Сотника с бойцами, участницами объединения «Клубочек», руководителем АНО «Долгопрудный рядом» Марией Аббакумовой и представителями Центра поддержки участников СВО и их семей. Военнослужащим передали медикаменты, огнетушители, генераторы, сухпайки и маскировочные изделия.

«Россия уже не раз побеждала врагов, всем миром поддерживая тех, кто находится на линии фронта, и сейчас мы тоже справимся», — отметил Олег Сотник.

Военные поблагодарили жителей за помощь. В холле центра открыли экспозицию с перечнем наиболее востребованных вещей и их примерной стоимостью, чтобы каждый желающий мог внести вклад в сбор.

«Вы только сформируйте запрос, а мы сплетем согласно вашим нуждам и сети, и плащи, и нашлемники, и теплые носки на зиму, и сухпайки приготовим», — сказала руководитель «Клубочка» Наталья Шаврова.

Олег Сотник и Мария Аббакумова вручили активистам благодарственные письма за поддержку СВО и личные волонтерские книжки. Во время встречи «серебряные» добровольцы продолжили работу по изготовлению необходимых вещей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.