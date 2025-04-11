Доброволец из Ростовской области рассказал о мотивации подписать контракт в Балашихе

Житель Ростовской области Андрей подписал контракт на военную службу в Балашихе. Он принял решение отправиться на СВО для скорейшего приближения победы, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«Меня зовут Андрей. Я родом из Ростовской области, мне 35 лет. Решил сейчас пойти в зону специальной военной операции, потому что там у меня находится очень много друзей. Решил все свои вопросы и наконец-то могу присоединиться к своим товарищам для защиты Родины и приближения нашей скорой победы», — рассказал доброволец.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту работает в Балашихе по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Здесь добровольцы могут оформить необходимые документы, пройти медкомиссию, открыть счет в банке, проконсультироваться у юриста, получить справки о полагающихся льготах и выплатах, а также пройти первичное обучение.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно на сайте контрактмо.рф, а также по телефону горячей линии: 8-498-732-80-47.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.