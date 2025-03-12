Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско рассказал о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам парламентария, поддержка участников специальной военной операции — важное направление в работе депутатского корпуса, регионального и федерального правительства.

«В мой адрес ежедневно поступают обращения как от бойцов, так и от родственников военнослужащих. Сегодня, служба по контракту в рамках специальной военной операции остается важной возможностью для тех, кто хочет служить своей стране. Поэтому, считаю неотъемлемый мотивацией для ребят, заключивших контракт — это патриотизм и желание быть полезным Родине», — пояснил Дениско.

Для всех военнослужащих, заключивших контракт, государство предусмотрело широчайший пакет мер поддержки. С каждым годом меры обновляются, дополняются и уточняются. Любой военнослужащий, или его родственник, или близкий человек может уточнить о положенных мерах поддержки, обратившись, к примеру: в Фонд Защитников Отечества, или обратиться в военкомат, или использовать раздел Госуслуг, или же посетить МФЦ, где специалисты смогут проконсультировать по данным вопросам.

«Служба в армии по контракту — это военная деятельность в вооруженных силах. Контрактники имеют серьезный социальный пакет, включающий многочисленные льготы и достойную заработную плату. А также из преимуществ — развитие карьерного роста и исполнение своей конституционной обязанности и долга по защите Отечества», — отметил депутат.

По поручению губернатора Андрея Воробьева, в Московской области действует пункт отбора граждан на военную службу по контракту, он находится в Балашихе и принимает добровольцев со всех регионов России и иностранцев. В данном едином центре кандидаты, желающие заключить контракт, могут подать заявление, пройти медицинское обследование, для этого в пункте существуют все условия, получить необходимые консультации и пройти военную подготовку. Здесь же, можно получить консультации юристов, банковских работников, судебных приставов.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», - сказал Воробьев.