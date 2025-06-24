Для участников СВО провели лекцию по актуальным вопросам ЖКХ

В Подмосковье в рамках второго потока программы профессиональной переподготовки по направлению «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий», слушателями которой являются ветераны СВО, продолжается цикл теоретических и практических занятий на базовой кафедре министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области МГИМО, передает пресс-служба ведомства.

Начальником правового управления министерства Илья Шилкиным проведены занятия, посвященные актуальным темам в сфере ЖКХ.

На занятии обсудили разнопрофильные вопросы отрасли и возможные пути их решения, а также отдельные правовые аспекты:

- предметы исключительной компетенции и совметного ведения органов государственной власти Российской Федерации;

-устройство системы жилищно-коммунального хозяйства страны и Подмосковья;

-банкротство коммунальных предприятий и вывод имущества коммунального назначения;

-сфера обращения с ТКО;

-судебная практика по отдельным вопросам.

В ходе занятия участники смогли обменяться мнениями и задать преподавателю интересующие вопросы.

Главная задача федеральной программы заключается в том, чтобы в кратчайшие сроки передать учащимся самые необходимые компетенции и знания, полученные от опытных практикующих преподавателей. Она рассчитана на 2 месяца и 7 учебных модулей.

Инициатива реализована при поддержке ГлавУпДК при МИД России совместно с Государственным фондом «Защитники Отечества» и МГИМО МИД России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.