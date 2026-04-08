Для членов семей участников СВО из Подольска организовали автобусную поездку в монастырь

7 апреля, в светлый праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, семьи бойцов специальной военной операции отправились на паломническую экскурсию в Истру. Транспорт предоставила администрация Городского округа Подольск, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Подольчане посетили храмовый комплекс Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря: Воскресенский собор, подземную церковь Константина и Елены, колокольню, церковь Рождества Христова и палаты царевны Татьяны Михайловны.

Гости приложились к чудотворным иконам. Желающие смогли подать записки и заказать молебен о здравии и упокоении близких, а завершился день монастырской трапезой.

Такая поездка, наполненная духовным смыслом и общей молитвой, стала для подольских семей не только возможностью прикоснуться к святыням, но и важным моментом единства и поддержки друг друга.Напомним, обратиться в Центр поддержки семей участников СВО можно по адресу: ул. Чистова, 11/8.Телефоны: 8 (4967) 57-77-71; 8 (964) 724-12-65.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.