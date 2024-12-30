Die Welt: Трамп намерен в 2025 году прекратить конфликт на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп планирует в 2025 году урегулировать военный конфликт на Украине, сообщает RT со ссылкой на газету Die Welt.

Отмечается, что Украина ослабла, а число дезертирства случаев среди украинский военных растет.

«Дональд Трамп хочет положить конец… войне в 2025 году…», — пишет издание.

В преддверии инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа, которая должна состояться 20 января, весь мир гадает, сможет ли эксцентричный политик, вернувший себе место в Белом доме после четырехлетней паузы, добиться мира на Украине, как он неоднократно обещал в ходе предвыборной кампании.