Девочка из Шатуры, отправившая гумпомощь бойцам СВО, получила билет на аттракционы

Девочка из Шатуры, потратившая накопления на гумпомощь бойцам СВО, получила билет на аттракционы в парк «Остров Мечты». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ранее 7-летняя Юлия Усанова вместе с папой побывала на пункте сбора гуманитарной помощи для военнослужащих, где к отправке готовился очередной груз. После этого решила, что тоже хочет помогать. Юля не пожалела разбить свою копилку, чтобы собрать посылку на фронт.

Военнослужащие из Шатуры подарок к 23 февраля уже получили и даже записали для Юли короткое видео.

Мама девочки открыла секрет — дочка копила деньги на аттракционы, но вместо этого купила тёплые носки, консервы, сладости и другие необходимые для военнослужащих вещи.

«Решил, что будет справедливо, если мечта нашей маленькой помощницы осуществится», — отметил глава муниципального округа Николай Прилуцкий.

Накануне 8 марта Николай Прилуцкий и депутат Госдумы Геннадий Панин поздравили Юлю и ее маму Алену с наступающим праздником и подарили сертификат на посещение «Острова мечты», одного из лучших парков страны.

«Поступок Юлии — не просто пример детской доброты. Это напоминание о том, что каждый из нас, независимо от возраста, может сделать что-то важное», — рассказал Геннадий Панин.