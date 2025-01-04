Дети участников СВО посмотрели премьеру сказки в Подольском драматическом театре

Дети из семей участников СВО бесплатно получили билеты в Подольский драматический театр на семейный спектакль «Волшебные приключения Емели», всего премьеру посмотрело 150 человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В новом спектакле все как в сказке — печка едет сама, ведра ходят по приказу Емели, а принцесса капризничает. Герои не только живут в чудесах, сотворенных по щучьему велению, но еще танцуют и поют. Представление собрало полный зал.

Режиссером еще одной новой постановки в театре «Ночь перед Рождеством» выступила художественный руководитель театра Наталия Лавровская. Это уже третья ее крупная работа, ранее она ставила постановки «Евгений Онегин» и «Мастерская волшебника Дроссельмейера».

«Надеюсь, после просмотра спектакля зрители взглянут на книгу „Ночь перед Рождеством“ не только как на сказку, но и более глубокое произведение», — отметила Лавровская.

В спектакле приняли участие 14 актеров, среди которых Сергей Стегайлов, Ирина Велькина, Павел Сарычев и Татьяна Шендрик.

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