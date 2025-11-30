Депутаты Подольска передали комплектующие для дронов участникам СВО

Депутаты городского округа Подольск отправили комплектующие для дронов и другую гуманитарную помощь участникам специальной военной операции на Луганское направление. В подразделении, куда доставят груз, служат жители Подольска, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Председатель совета депутатов округа Игорь Науменков организовал отправку гуманитарной помощи для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Луганском направлении. В состав груза вошли комплектующие для дрона «Баба-Яга», батареи, аккумуляторы, крепежные детали, провода и особо прочная клейкая лента.

Груз для передачи военнослужащим забрала жена бойца с позывным Хант. Она поблагодарила всех, кто поддержал участников операции.

«Спасибо за помощь! Это очень важно, знать, что дома тебя поддерживают и ждут с победой!», — сказала жена военнослужащего Анастасия.

Ранее комплексы радиоэлектронной борьбы для боевых машин были доставлены из Подольска военным на Белгородском направлении. Командир части выразил благодарность главе Подольска за оказанную поддержку. В передаче гуманитарной помощи также участвовал волонтер движения по поддержке участников специальной военной операции из микрорайона Климовск.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.